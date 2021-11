Las indirectas no paran. La modelo Melissa Paredes se mostró alegre en sus historias de Instagram, al revelar lo feliz que estaba de haber recibido rosas rojas de un galán cuyo nombre no se reveló, sin embargo, hay señales que no pasan desapercibidas.

La tarjeta que acompaña las rosas tiene este mensaje: “Amo cuando sonríes como ahora”, acompañado de un emoji, ese mismo emoji se puede ver en algunos videos de Tik Tok del bailarín con el que se la ampayó.

Por su parte, el conductor Samuel Suárez, dejó entrever que cabía la posibilidad que Melissa se haya comprado las rosas ella misma, y por ello dejó una encuesta para saber cuál de las dos opciones era la más creíble para sus seguidores.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Previa: El Artista del Año

¿Christian Domínguez será eliminado? https://www.americatv.com.pe/