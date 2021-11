Melissa Paredes ha iniciado una nueva etapa en su vida tras separarse definitivamente del futbolista Rodrigo Cuba, con quien tenía cinco años de matrimonio. Pese a que ella ha asegurado que no tiene sentimientos hacia el padre de su hija, la modelo ‘no lo suelta’ y sigue mandándole fuertes indirectas.

Esta vez, la exconductora de ‘América Hoy’ grabó a su mascota, un indefenso gato, pero llama la atención la canción de fondo que acompaña el video. Incluso, Paredes se tomo la molestia de compartir la letra de este polémico tema musical.

“¿Qué es lo que quiere? Yo se que tú quieres. Dinero, dinero es lo que todo el mundo quiere (...) verás tu final por la ambición, la ambición es el primer paso a la traición. Señor, por eso es que hoy lo revientan, pues no puede morder la mano que te alimenta. De aquí no puedes romper la palabra de hombre, pues con tu vida puede ser que a ti te la cobren”, se lee en el video publicado en Instagram.

Cane indicar que, actualmente, Melissa Paredes no tiene ningún proyecto en la televisión y quedó en suspenso su regreso a ‘América HOY’.

Michelle Alexander sobre trabajar con Melissa Paredes: “no tenemos ningún plan con ella”

La productora Michelle Alexander se refirió a Melissa Paredes y señaló que por el momento no la ha considerado para algún proyecto. “A Melissa le deseo lo mejor y ojalá que solucione los problemas familiares que tiene, pero por ahora no tenemos ningún plan con ella... No tenemos previsto ninguna producción con ella por ahora”, precisó Alexander.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Michelle Alexander aseguró que le desea lo mejor a la actriz que protagonizó sus producciones “Ojitos hechiceros” y “Dos hermanas”, pero que no tiene previsto trabajar con ella por el momento.

