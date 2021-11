¿Cuál es el futuro amoroso entre Melissa Paredes y el bailarín Anthony Aranda ? El vidente Reinaldo Dos Santos aseguró que la actriz tendrá un romance iniciando el 2022, pero no será con el ‘activador’. “Melissa va a tener una nueva relación, pero no será con el bailarín, eso no va. El muchacho (Anthony) fue como un puente, salir de una situación para entrar en otra, pero no fue amor”, comentó al programa ‘En Boca de Todos’. | VIDEO: América TV