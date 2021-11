El cantante Mauri Stern emitía sus comentarios cuando fue interrumpido por Jorge Henderson, el icónico peruano no esperaba que lo manden a callar, ante un atónito imitador de Bad Bunny en el programa ‘Yo Soy Grandes Batallas Internacionales’.

La tensión no es nueva entre ambos jurados, ya que cuando Jorge emitía su juicio, también fue interrumpido por el mexicano Mauri, quien le señaló a Henderson: “Lo vas a ir a ver tú solo... Aparte lo va a ir a ver él solo”.

“Pero, Mauri déjalo que lo hagan leña”, fue este el comentario e interrupción que no le gustó nada al cantane mexicano, quien mandó a callar al Icónico peruano: “Tiene que tener un poco de cuidado - no me interrumpas (a Henderson) - porque es como que se le fue su amuleto de la suerte”.

Esta actitud no le gustó para nada a Jorge Henderson, quien con incomodidad respondió: “Puedo ser tu padre”, sin embargo, esto no influenció en Mauri, quien contestó: “Qué bueno - Se le desapareció su amuleto de buena suerte que es Tony Succar”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

La verdad entre Thalia y Paulina Rubio

¿Por qué fueron rivales?