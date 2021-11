La polémica del romance entre Giuliana Rengifo y el esposo de Magaly Medina está dando mucho qué hablar y Samuel Suárez no podía quedarse fuera. Él a través de su programa ‘Instarandula’, le hizo algunas recomendaciones a la cantante.

“Giuliana Rengifo, anda rompiendo tu chanchito porque se te viene la noche, demandas a por montones”, fue así como Samuel inició su programa, en referencia a las declaraciones de Giuliana , en las que reveló el corto romance que tuvo con el esposo de Magaly Medina.

Recientemente, la cantante anunció que tiene pruebas de su relación del 2015 con el notario y que está lista para defenderse: “Si me niega yo me defenderé. Tengo un ‘as’ bajo la manga. Más les vale que ni me mencionen y digan que son felices (...) Tengo testigos y mi palabra”.

