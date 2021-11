Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano se destaparán en una entrevista que se transmitirá este domingo en “Día D”. La pareja está a pocos días de celebrar cinco años de matrimonio y serán consultados por las polémicas declaraciones de Giuliana Rengifo, quien aseguró que tuvo un amorío con el notario que duró solo un mes.

Aunque la popular ‘Urraca’ negó que le esté enviando indirectas a la cumbiambera, Giuliana Rengifo aprovechó para exigirle “que diga nombres” cuando haga mención a las mujeres ‘ilusas y sin dignidad’.

La cantante admitió que no tienes pruebas de su romance con el abogado, ocurrido hace seis años, pero que hay testigos que podrían reafirmarlo. Y si, Alfredo Zambrano, pretende negar que tuvo una relación con Giuliana Rengifo, ella asegura que se defenderá.

“Tengo un ‘as’ bajo la manga. Más les vale que ni me mencionen y digan que son felices”, dijo en entrevista con Trome.

“El que debería dar la cara, aceptar y decir: ‘Sí tuve una relación, fue corta, me gustaba, la traté como una reina’, es él y asunto arreglado. Lo hecho, hecho está, solo le pido que pare con sus indirectas”; agregó.

Giuliana Rengifo: “No fui un juego”

La cantante no considera que haya sido el “choque y fuga” del notario, pese a que estuvieron poco más de un mes. “A mí no me toman como juego porque nosotras sabemos perfectamente cuando nos toman como un vacilón”.

