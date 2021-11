El terapeuta Tomás Angulo anunció que demandará a la cantante de cumbia Giuliana Rengifo por presunta difamación, luego de que ella afirmara en el programa ‘Amor y Fuego’ que el psicólogo “se quiso propasar” durante una sesión de terapia.

El terapeuta de parejas indicó que le mandó una carta notarial a la cumbiambera, esperando que ella se retracte; sin embargo, ella terminó diciendo que se sentía intimidad “por las miradas” de Angulo.

“Usted ha mentido y ha manchado mi nombre porque muchas personas se van a quedar pensando en que soy un psicólogo que es acosador, que trata de sobrepasarse con sus pacientes. Como usted no se ha retractado y sigue mintiendo, porque no hubo ninguna mirada penetrante tampoco (...) usted mintió a nivel nacional y ahora yo la voy a demandar por difamación, porque usted no puede salir a inventar mentiras so pretexto de vender su disco”, comentó el doctor en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Para Tomás Angulo, la cantante solo busca generar escándalos a costa suya, pues ahora la opinión pública creerá es “un psicólogo acosador, que seguro intentó algo con ella, que es un mal profesional, que eso no es ético”.

“Esto que dice la señora Giuliana Rengifo es falso, no sucedió. ¿Por qué hace esto la señora Rengifo? es simple y sencillo, ella quiere vender su disco, y necesita víctimas para crear escandaloso y poder vender más. Esto, en realidad, es un descaro. Utilizar una mentira, manchar el nombre de un profesional, acusarlo”.

