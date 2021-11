Giuliana Rengifo salió al frente para aclarar que ella no necesita de Magaly Medina y de su esposo Alfredo Zambrano para hacer carrera y tener un nombre en el mundo artístico. Recordó que vive trabajando desde hace mucho y hasta realiza giras en Europa.

“Yo estoy cantando y vendiendo música, yendo a Europa y no gracias a Magaly o Zambrano, sino gracias a mi talento y a mi trabajo”, acotó Giuliana Rengifo.

Además, se mostró muy molesta por los ataques que viene teniendo su hija y le pidió a Magaly Medina aclarar la situación que involucra a su esposo.

“Que se metan con mi hija y la otra persona no aclara las cosas y sigue mandando sus indirectas y se metan con mi hija, yo voy a salir a decir todo lo que sé y lo que me falta poder decir, así que cierren su pico”.

“Si hay alguna indirecta, que lo digan con nombre y apellido. Yo no tengo rabo de paja alguno en la cual me tenga que callar, yo puedo juzgar a las personas porque no tengo rabo de paja en este medio. Mi carrera es intacta y nunca me he metido con hombres casados y comprometidos. Yo sé los pasos que doy por mis hijas”, agregó.

Finalmente amenazó con Magaly si no hace algo contra la avalancha de críticas hacia su hija, pues es una persona que mueve masas. “Si ella no pone un pare, me conocerá bien quién soy yo. Ella debe aclarar las cosas. Ella es un personaje que mueva masas y no puede permitir que las personas se metan con su hija”.

