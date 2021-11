Giuliana Rengifo volvió a pronunciarse luego de las supuestas indirectas enviadas por Magaly Medina luego de que la primera confesara que mantuvo una relación de un mes con el notario Alfredo Zambrano.

La cantante de cumbia aseguró no sentirse aludida con las supuestas indirectas de la “urraca”.

“Si esas indirectas eran para mí, bajo. Yo no me metí en ninguna relación, así que ella no debería sentirse afectada en nada, ni mandarme indirectas. Yo tuve una relación con el señor y eso fue todo”, acotó.

Además, Giuliana Rengifo afirmó que lo que ella tuvo con Alfredo Zambrano sí fue una relación sentimental. “Para mí fue una relación, no fue un día, no fue una semana, fue un mes y tantos días, para mí fue una relación”.

¿Por qué no hay fotos de Alfredo Zambrano y Giuliana Rengifo?

Seguidamente, Giuliana Rengifo explicó porque no tiene ni una foto con Alfredo Zambrano, hoy esposo de Magaly Medina.

“La gente que me conoce sabe que no miento. No tengo pruebas de que estuve con él, nunca me tomé una foto con él, pero tengo testigos. Él me decía que había terminado hace poco con ella y no quería exponerme ni hacerme daño, que eso iba a pasar poco a poco y que después no tenía por qué ocultarse (...) Yo iba a su casa, me iba a recoger al aeropuerto, íbamos a alguna que otra reunión”.

