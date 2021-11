Giuliana Rengifo sigue generando polémica pese a que Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano prefirieran ignorar sus revelaciones. Como se sabe, la cantante de cumbia soltó tremenda bomba al revelar que, hace seis años, tuvo un amorío con el notario, cuando éste se encontraba separado de la periodista.

La exintegrante de ‘Agua Bella’ volvió a comunicarse con el programa ‘Amor y fuego’ tras las indirectas que mandó Magaly Medina cuando entrevistaba al terapeuta Tomás Ángulo, el pasado 17 de noviembre.

La artista reiteró que su romance con Zambrano “fue una relación corta y bonita”, aunque haya durado poco más de un mes. Además, respondió a sus detractores, quienes consideran que dicho romance fue solo un ‘choque y fuga’.

“Yo no me considero un snack ni una llanta de repuesto. Para mi no fue un choque y fuga”; sostuvo en entrevista con ‘Amor y Fuego’.

Además, dejó entrever que el notario Alfredo Zambrano hablaba mal de la popular ‘Urraca’: “no iba a funcionar por nada del mundo, que un hombre hable mal de una mujer para mi no vale la pena. [¿hablo mal de ti?] no, de mí no”.

Giuliana Rengifo arremete contra Tomás Angulo

Giuliana Rengifo también se pronunció sobre el terapeuta Tomás Ángulo, quien habló con Magaly Medina de los casos de las mujeres que no son oficializadas por sus “salientes” y se encuentran en la zona de la “clandestinidad”.

“Si estás con un hombre un mes, para el hombre no es una relación ‘mamita’. Eso es una salida, una aventura, un ‘piqueo’, un ‘choque y fuga’ y nada más, pero si tú como mujer estás creyendo que porque saliste un mes estabas en una relación, hazte ver”, fue el duro comentario de Angulo en la reciente edición de “Magaly TV: La Firme”.

La cantante de cumbia reveló que tomó terapia con Tomás Angulo y que “el señor creo que se quiso propasarse con lo que él llamaba terapia”.

