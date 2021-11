¡Sin pelos en la lengua! Maricarmen Marín no se quedó callada y decidió responderle a Magaly Medina, quien la tildó de “huachafa” y criticó fuertemente por decir que iba a donar todos los regalos de su baby shower a diferentes alrbegues.

“Cuando uno tiene una acción y tú sabes que esa acción es positiva, por más que digan lo que digan, por más que salga gente malintencionada, por más que salga gente a mentir, siempre nadie se arrepiente de ayudar, de ser valiente”, comenzó diciendo la conductora de ‘Mujeres al Mando’.

En ese sentido, la popular ‘Dulce Princesita’ aseguró que no se arrepiente de haber donado los diferentes obsequios que obtuvo por motivo de su embarazo, pues ella ha primado la ayuda social, antes que cualquier cosa.

“Yo no me arrepiento, ni Mujeres al Mando, ni su equipo, ni nadie, de llevar tanta alegría a esta asociación. Nosotros no nos quedamos de brazos cruzados”, agregó.

Por otra parte, la cantante no dudó en enviarle un fuerte y claro mensaje a la popular ‘Urraca’, calificándola de “mala persona”. “No escuchen mentiras, no utilicen ni un segundo de tu tiempo de darle cabida a personas que no tienen buen corazón, y simplemente guíate de lo que tu corazón te dice”, finalizó diciendo tajantemente.

