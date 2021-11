Giuliana Rengifo, cantante de cumbia de 38 años, desató polémica este 16 de noviembre al asegurar que tuvo un romance con Alfredo Zambrano, cuando éste - supuestamente - estaba soltero y había terminado con Magaly Medina.

Aunque la exintegrante de ‘Agua Bella’ se resistía a dar detalles, confirmó que este romance clandestino ocurrió hace seis años y duró “un mes y tanto”.

“Yo no estaba enamorada, me dejé cortejar, la pasamos bien, yo estaba soltera, él estaba soltero”, comentó Giuliana Rengifo en entrevista con de Rodrigo González y Gigi Mitre.

A continuación, un resumen de las explosivas declaraciones de la cantante en el programa ‘Amor y Fuego’ de Willax TV.

¿Cómo se conocieron?

La cantante dijo que se conocieron “por amigos en común”, quienes serían cantantes. “Quiero dejar en claro que yo no me metí en ninguna relación, no lo haría. Yo salí con el señor, tuvimos un tiempo y se terminó”.

¿Cómo fue la relación con el notario?

“En ese mes y medio, en realidad, fueron pocas veces las que nos veíamos, porque yo trabajaba mucho... pero él se preocupó por mi. Claro (yo iba a su casa)”, relató Giuliana Rengifo.

¿Por qué terminó con Alfredo Zambrano?

Giuliana Rengifo explicó que su romance con Alfredo Zambrano terminó luego de que ella se fuera a Estados Unidos.

“Yo tenía una gira pactada de dos meses en Estados Unidos y durante esos dos meses no hubo comunicación y me di cuenta que definitivamente que esa relación no daba para más”, contó en ‘Amor y Fuego’.

¿Qué pasó después que terminaron?

La cantante dijo que luego que terminaron también cortaron cualquier tipo de comunicación. Luego se enteró que Alfredo Zambrano regresó con Magaly Medina y se casaron el 9 de diciembre de 2016.

“No, nada (ya no tuve contacto con él) ellos perdieron y se casaron”, sostuvo.

¿Por qué no dijo nada sobre su romance con el notario?

Giuliana Rengifo aclaró que, en su momento, negó su relación con Zambrano porque la habían sindicado como la “amante”. Reveló que, incluso, el esposo de Magaly Medina la llamó para “felicitarla” por no decir nada.

“Si no lo dije en su momento fue porque sí me asusté, porque un diario sacó como que yo era la otra. Me dijeron niégalo, él (Zambrano) después me llamó a felicitarme por haber dicho lo que dije, es decir, es Magaly Medina”.

¿Por qué decidió hablar luego de 6 años?

“Ya son 6 años, quiero vivir tranquila. Mis hijas están grandes, ellas saben mi verdad y me han dado la seguridad de estar en este programa y venir a decirlo”, sostuvo la cantante.

¿Alfredo Zambrano le fue infiel a Magaly Medina?

Giuliana Rengifo dijo que ella nunca fue la amante ni la tercera en discordia. Sin embargo, aclaró por qué este romance fue clandestino: “había terminado con Magaly, era muy pronto que (nuestra relación) saliera a la luz, todos los reflectores iba a estar allí, iban a hablar, preferimos tenerlo con perfil bajo”.