Andrea San Martín no permitió por segundo día consecutivo que su expareja Juan Víctor vea a su hija.

“Ahora no sé cuándo podré llevarme conmigo a mi hija y podré compartir con mi hijo nuevamente...ahorita estoy camino a casa y no sé qué respuesta darle sobre no llegar con su hermana”, sentenció Juan Víctor a través de su cuenta de Instagram.

Según la nota de “Amor y Fuego”, Andrea San Martín estaría negándole ver a la menor pese a que el régimen de visitas se lo permite y escudándose en los resultados de la cámara Gesell, prueba a la que fue sometida la niña en medio del proceso y cuyos resultados no habrían sido favorables para el padre.

“Ella dice que por ese tema no me la podría llevar. Yo tengo problemas más fuertes por las que no se la podría llevar, pero lo hago porque es su mamá”, acotó.

En tanto, a través de su cuenta de Instagram, Juan Víctor informó que ha presentado una denuncia contra Andrea San Martín por maltrato físico hacia su hija y por violencia psicológica hacia su hijo por parte de ella.

Lo cierto es que este jueves Juan Víctor tuvo que estar con su hija, pero al no obtener respuesta, volvió a llamar a la policía.

