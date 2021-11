Tras sus explosivas declaraciones sobre el terapeuta Tomás Ángulo, la cantante Giuliana Rengifo salió a aclarar que él nunca la acosó durante alguna de las consultas en su oficina.

En una entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre, la cumbiambera tuvo que precisar sus declaraciones dadas al programa ‘Amor y Fuego’.

“Hay que aclarar lo del tema de Angulo porque salió una nota como que me acosaba y no fue así. Una cosa es que me sentía intimidada por él, por sus miradas, por sus formas en cómo se acercaba, pero no que me acosaba. Es lo que quería aclarar”, recalcó.

¿Qué fue lo que dijo sobre Tomás Angulo? La exintegrante de Agua Bella salió al frente para insinuar que el doctor “hasta se quiso propasar” con ella.

“Para mí no es un doctor ni un psicólogo. Yo tomé terapia con él cuando recién me separé de mi primer esposo y el señor no fue profesional conmigo, creo que se quiso hasta propasar con lo que él llamaba terapia y por eso yo me alejé”, dijo Giuliana Rengifo al ser consultada por una reportera del programa de Willax por sus comentarios de hace unos días.

Giuliana Rengifo sobre Tomas Angulo | FOTO: Willax TV

