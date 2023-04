El popular cómico “Pepino”, quien sería el reemplazo de Dayanita en el programa “JB en ATV” hará su gran debut hoy con su personaje la ‘Charapita’. Desde su anuncio el artista se mostró emocionado de poder presentar su talento al público.

Kike González Rodríguez, nombre real del artista agradeció la oportunidad que Jorge Benavides le dio para ser parte del elenco del show. En una entrevista para el diario local Trome cuál fue su reacción al conocer al popular “JB” en persona.

“El señor Benavides se me acercó, saludó, eso fue impresionante, y yo para no muñequearme más le dije: Señor, quiero llorar y puse mi cabeza sobre su hombro, y él respondió: No, tranquilo. Entonces, como ‘La charapita’ contesté: ‘No estoy llorando, es un chascarrillo’. Me miró y dijo: ‘Ve este con...’ y nos matamos de risa”, relató “Pepino” para Trome.

También mencionó que HOY será su debut en “JB en ATV” e indicó que todos sus compañeros del elenco lo recibieron de la mejor manera y le dieron valiosos consejos. “Todos me recibieron muy bien, les gustó mi show y me felicitaron. Me recomendaron que siempre pise tierra, que no pise huevos y no me crea más que los demás, y eso siempre hago, mi trabajo con humildad”, reveló el artista cómico.

Si quieres ver la actuación del popular “Pepino” recuerda el que show se transmitirá hoy a las 8:30 p.m. a través de la señal de ATV y ATV.PE





