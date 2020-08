¡Cuidado, bebé suelto!: Así luce el actor que dio vida al pequeño tras 21 años

Una película que cautivó en los años 90 fue '¡Cuidado: bebé suelto!', sin embargo, poco se sabía del pequeño que dio vida a este personaje y que ya es todo un hombre.

Lo primer que se debe saber es que en la película participaron dos bebés y no solo uno como se creyó por mucho tiempo. Se trata de los hermanos Adam y Jacob Worton, quienes en esas épocas gozaron de la fama tras la exitosa película.

Sin embargo, con los años, ambos decidieron no seguir en el mundo de la farándula y tener una vida normal; sin embargo, en ese entonces, los dos tuvieron que participar porque de acuerdo a las leyes laborales de Estados Unidos, los menores tienen un tiempo limitado de trabajo.

Baby's Day Out o ¡Cuidado: bebé suelto! es una película cómica de 1994, escrita por John Hughes, producida por él y Richard Vane y dirigida por Patrick Read Johnson.

¡Cuidado: bebé suelto! narra la historia de un bebé Bin Cotwell Jr. (protagonizado por Adam Robert Worton y Jacob Joseph Worton), perteneciente a una familia adinerada que vive en una gran mansión. Sin embargo, por peripecias de la vida, el pequeño termina viviendo aventuras extraordinarias por todo Chicago con los secuestradores.

La actriz Danica McKellar, quien hace 28 años dio vida a la pequeña 'Winnie' Cooper en la serie "Los Años Maravillosos", es hoy toda una mujer y sigue siento tan bella. Recientemente dejó constancia de ello y de que se mantiene pese al tiempo gracias a unas fotos que subió en su cuenta oficial de Instagram.

Hoy Danica McKellar o 'Winnie' Cooper tiene 41 años y no dudó en subir instantáneas tomando sol con un sexy bikini de color blanco y negro, acompañado de un sombrero color amarillo.

En estos años, Danica McKellar ha grabado algunos episodios para series de televisión como 'The Big Bang Theory', 'How I met your mother', y 'The Twilight Zone'.

Como se sabe, la actriz de "Los Años Maravillosos" estudió matemáticas y se graduó con mención honorífica en la Universidad de Los Angeles. Además, escribió un libro titulado "Las matemáticas no apestan: Cómo sobrevivir a las matemáticas en la educación media sin enloquecer o romperte una uña".

