‘Cuto’ Guadalupe termina su amistad con el ‘Loco’ Vargas: “Que recapacite por el bien de su familia”

‘Cuto’ Guadalupe mostró rechazo tras las declaraciones de Juan Manuel Vargas, quien afirmó en ‘Sábado con Andrés’ que el exfutbolista lo invitó a comer gato en Chincha.

Mediante un comunicado, Luis Guadalupe anunció el fin de su amistad de 20 años con el ‘Loco’ Vargas debido a sus comentarios racistas en el programa de Andrés Hurtado.

“ Quiero desmentir categóricamente que jamás le he invitado a comer gato como señala Vargas, es más nunca hemos ido a Chincha en más de 20 años que lo conozco. Solo una persona que no está en sus cabales puede decir una mentira tan grosera, imaginar o querer hacerse el gracioso en tiempos tan sensibles ”, expresó ‘Cuto’ en su columna de Trome.

Asimismo, el empresario reprochó la actitud de Vargas, pues asegura que vivió un momento incómodo en televisión nacional.

“ En plena presentación del programa en vivo en cadena nacional, vimos el comportamiento de Juan Vargas, que no tuvo nada de gracioso, y si algún despistado no lo vio así, déjenme decirles que lo que vio en señal abierta fue una parte, el detrás de cámara fue igual y hasta un comportamiento peor ”, sostuvo.

Luego de confirmar el fin de su vínculo amical, ‘Cuto’ Guadalupe espera que el ‘Loco’ Vargas se disculpe públicamente con él.

“ Mi amistad con Juan Vargas llegó hasta acá, no va más. Lo repito, doy por concluida esta etapa. El acto del sábado fue la cereza a un comportamiento repetitivo que prefiero no ahondar. Y espero que asuma su responsabilidad y pida disculpas públicas por las mentiras que dijo el sábado, ofendiendo a los animalitos. Sinceramente, ojalá que Juan Vargas recapacite, por el bien de su familia”, añadió.

Y espero que asuma su responsabilidad y pida disculpas públicas por las mentiras que dijo el sábado, ofendiendo a los animalitos. Sinceramente, ojalá que Juan Vargas recapacite, por el bien de su familia.

¿Qué dijo el ‘Loco’ Vargas en el programa de Andrés Hurtado?

El incidente entre ‘Cuto’ Guadalupe y el ‘Loco’ Vargas ocurrió durante el programa ‘Sábado con Andrés. Los exjugadores de Universitario fueron invitados como parte de una secuencia.

Sin embargo, Guadalupe manejó un semblante de seriedad cuando Vargas comentó - en sentido de broma - que él había probado gato gracias al ‘Cuto’.

“ Cuando me llevó a Chincha me invitó gato. Encima me dio anisado que estaba más fuerte... ‘para que baje’, me dijo, ja, ja, ja ”, contó el ‘Loco’.

En respuesta, Guadalupe con evidencia molestia, le dijo lo siguiente: “ ¿Puedes comportarte? Ese era mi temor. Has jugado en Italia, eres papá de cinco hijos y no te comportas como debe de ser. No me levanto por respeto al público. Pero es momento que te comportes ”, expresó molesto con su ‘compadre’.

Te puede interesar