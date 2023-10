Karla Tarazona sobre ‘Perdóname’, novela de Miyashiro y Érika Villalobos: “Vivimos en un medio tan hipócrita”

Karla Tarazona considera que Aldo Miyashiro y Érika Villalobos están haciendo un “negocio redondo” tras protagonizar la novela ‘Perdóname’ luego de su polémica separación por la infidelidad del conductor de ‘La Banda del Chino’ con su exreportera Fiorella Retiz.

“ Lamentablemente, vivimos en un medio tan hipócrita... Dicen: ‘Yo no hago de mi vida un escándalo’, pero esto (novela) parece un negocio redondo porque causa morbo que ellos mismos lo están originando. Entonces, no pidas a la gente que no opine cuando tú mismo estás ocasionando esto. Oh, casualidad, la novela se llama ‘Perdóname’ y la historia se basa en hechos reales, entonces es obvio que toda la gente especulará y eso es levantar el morbo ”, sostuvo Tarazona a Trome.

Asimismo, al ser consultada si estaría dispuesta a trabajar con una expareja, Karla confesó que si tiene que sacar provecho, lo haría y no se haría la ‘calzón con bobos’.

“ No hay que hacerse la ‘calzón con bobos’. Si tengo que sacar provecho, lo saco pues. ¿Por qué voy a decir que no hago de mi vida un negocio?, pero después estás haciendo una novela. Business son business, toda la gente del espectáculo vive de los negocios, pero el doble discurso ya no funciona ”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR