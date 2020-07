Daniela Darcourt se puso en el lugar de muchos ambulantes que viven de la venta de golosinas en las calles de Lima. La salsera caminó durante horas por algunas zonas de La Victoria para vender caramelos, a fin de ayudar a una familia en condición vulnerable.

”Yo me pongo la camiseta como todos lo victorianos de buen corazón”, comentó al programa ‘Al sexto día'.

Sin embargo, la calle estaba dura y la intérprete de “Si tú te atreves” mandó su chiquita a los que colaboraban con un sol.

“Un sol, papi, para ayudar a mis amigos (...) Necesito un sol para que me colabore, por favor”, decían si obtener respuesta favorable de la gente.

“Me bajo la mascarilla si es necesario”, llegó a exclamar la salsera.

Solo algunas le compraban las golosina y otros, simplemente, la ignoraban.

“Un solcito, mami, ¿nada? Me estoy decepcionando, no de La Victoria sino de la gente, que a pesar de la pandemia (por el coronavirus), de la situación y de todo lo que hemos venido pasando, no se ponen la mano al corazón (...) Hay gente que ni con la pandemia ha cambiado”, reclamó Daniela Darcourt

Daniela Darcourt vende caramelos - OJO