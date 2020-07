Daniela Darcourt volvió a hablar sobre el productor musical Sergio George, de quien está alejada por los polémicos comentarios de Tito Nieves sobre Yahaira Plasencia.

La salsera recordó el último enlace en vivo que tuvo con George donde él criticó de manera burlona el departamento donde ella vivía. “El departamento lujosísimo que tiene Daniela en Perú, hay que pagar por eso”, fue la frase que lanzó el productor frente a Daniela.

Estos comentarios no fueron del agrado de Tito Nieves y Daniela Darcourt se pronunció sobre este incidente.

“¿Te sentiste humillada?”, le preguntó la reportera de ‘En Exclusiva'.

“No me sentí humillada, soy una persona bastante superada. Y si la fue (humillación), todo bien no hay problema, entre broma y broma a algunos se le escapa las cosas de la manos (...) De mi parte no hay recelos ni resentimiento”; comentó la cantante.

“Al maestro(Tito Nieves’ si le chocó un poco, más que el comentario, es la actitud”.

Agregó que no teme que le cierren las puertas del mundo de la música tras esta pelea.

“Yo soy una muchacha que viene de un barrio, a mi no me molesta que me digan cosas, que me aumente o me quite, para eso he trabajado tantos años de mi vida (...) No creo que se me cierren las puertas. Yo tengo una carrera antes de que Sergio aparezca en mi vida”, resaltó.

Daniela Darcourt en "En Exclusiva" de Panamericana - OJO