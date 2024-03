Hace unos día Jefferson Farfán presentó oficialmente a su última hija en la última edición de su podcast ‘Enfocados’, en ese espació aprovechó para agradecer a la madre de su bebé, Darinka Ramírez por acceder a mostrar a la menor en público. Sin embargo, la también modelo hizo una publicación en redes sociales que ha encendido las alarmas sobre un supuestos problemas con el exfutbolista.

Si bien la revelación de la cuarta hija de Jefferson Farfán sorprendió al público y generó todo tipo de reacciones, todo parecía indicar que el exfutbolista de Alianza Lima y la modelo tendrían una buena relación de padres, pero el fuerte mensaje compartido en Instagram ha despertado la intriga.

¿Jefferson Farfán y Darinka Ramírez distanciados?

Darinka Ramírez, madre de la bebé de un año y dos meses de Jefferson Farfán, compartió un enigmático mensaje a través de sus historias de Instagram, lo que generó especulaciones sobre el estado actual de su relación o si enfrentan algún tipo de dificultad o desafío.

“ Dios me enseñó que no siempre recibiré bien por bien, pero que siga actuando con amor que él me lo multiplicará ”, compartió la modelo.

Darinka Ramírez compartió fuerte mensaje en redes sociales.

¿Quién es Darinka Ramírez, la mamá de la última hija de la ‘Foquita’?

Darinka Ramírez Lozano es natural de Cajamarca y tiene 24 años de edad según informó el programa de espectáculos ‘América Hoy’. Actualmente, la joven modelo reside en el Callao junto a su hija y tiene más de 64.4 mil seguidores en Instagram.

A pesar de las especulaciones, Darinka continúa compartiendo tiernas imágenes de su hija en las redes sociales, demostrando su amor y dedicación como madre. Además, la influencer ha mantenido una presencia activa redes, donde comparte detalles sobre su vida cotidiana y cuenta con una considerable cantidad de seguidores.

TE PUEDE INTERESAR