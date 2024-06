El actor David Villanueva contó que se sorprendió al ver que los televidentes de “Al fondo hay sitio” convirtieron en tendencia la escena que hizo su personaje de “Xavi” con “Charito” (Mónica Sánchez’) cuando se descubre que tenían un romance y que él la niega humillándola delante de su familia en el cumpleaños del hijo de “Teresita” en la casa de Los Maldini.

“Me esperaba la reacción del público porque sé que todo el mundo le tiene un cariño maravilloso al personaje de ‘Charo’, sabía que esta situación iba a pasar, ya me habían dicho que la gente me iba a odiar. Hoy (ayer) salí a la calle y escuché algunos comentarios no ofensivos, pero sí diciéndome cómo le pude hacer eso a ‘Charito’. Siento una sensación agridulce porque la escena ha sido desagradable para los amantes de ‘Charo’, pero también sé que están disfrutando de la historia”, expresó Villanueva, quien acotó que el público aplaudió en redes que “Charito” le haya dado una cachetada.

David Villanueva. (Foto: Joel Alonzo)

Asimismo, indicó que disfruta mucho de compartir roles de actuación con la actriz Mónica Sánchez en la serie.

“Con Mónica trabajo muy bien, es una gran actriz, nos compaginamos inmediatamente y, si las escenas nos permiten jugar, pues jugamos. Disfruto del proceso del rodaje y voy descubriendo a mi personaje de ‘Xavi’ en cada escena. Mi personaje se hará querer poco a poco, no es perfecto”, dijo.

En la escena, “Charito” confiesa a su familia que sale con “Xavi” y están juntos, sin imaginar que él mataría su ilusión.





