La actriz cómica Dayanita confesó que tuvo un hijo cuando tenía solo 14 años, pero actualmente no puede verlo porque la madre del niño se fue sin dejar rastro.

En entrevista con ‘Reporte Semanal’, la actriz cómica contó que tras mudarse a Lima, no pudo volver a ver a su hijo pese a que volvió a Pucallpa a buscarlo.

“Desde que llegué a Lima ya no lo pude ver más. Es un niño al que tengo siempre en mi mente. No me voy a olvidar de ese niño”, dijo Dayanita.

Según la actriz de “El Wasap de JB”, la madre desapareció en el año 2014 junto al menor. Desde entonces ha intentado dar con el paradero de su hijo.

Dayanita también recordó cuando, con solo 14 años, se enteró que iba a ser papá. “Yo le dije a mi papá: ‘Tengo una enamorada’ y me encerraron en el cuarto (con ella). Y tuve que tener una relación con esa chica. Ella me mandó un mensaje diciéndome que estaba embarazada y no le creía”, reveló.

Tras enterarse que iba a ser padre, Dayanita salió a vender caramelos para poder comprar pañales y suero para el bebé.