Dayanita se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser acusada de “soberbia” por sus propios compañeros de “JB en ATV”, de donde fue suspendida por irresponsabilidad y falta de compromiso. Y es que tras no aparecer más en el programa, la actriz cómica no dudó en referirse a la posibilidad de que La Uchulú.

Todo se dio cuando la actriz cómica decidió romper su silencio frente a las cámaras de “Magaly TV, la firme”, donde primero se refirió a la polémica que se dio por su suspensión del programa cómico de ATV. Luego, también se pronunció sobre su colega y posible reemplazo.

“Si llegaran a llamar a la ‘Uchulú ’ yo no tendría ningún problema, y si yo volviera a estar con la familia de JB, yo feliz, pero yo sigo facturando, sigo haciendo mis eventos, sigo ahorita enfocada en la música” , comenzó diciendo Dayanita.

Por otra parte, hace unos días, la propia exintegrante de ‘El Reventonazo de la Chola’ también dio su opinión sobre la posibilidad de formar parte del elenco de Jorge Benavides.

“Algo escuché, pero no estoy muy enterada del asunto. No sé qué habrá pasado con Jorge Benavides (...) Me siento bien en el Reventonazo cuando me llama. Hay una serie de proyectos a futuro con mi cholita linda”, dijo La Uchulú.

