La participación de Ethel Pozo en la exitosa novela “Maricucha 2″ sigue causando controversia en redes sociales y es que, muchas personas han arremetido contra la presentadora ante su constante aparición en los distintos espacios de canal 4, tales como: “América hoy”, “Mi mamá cocina mejor que la tuya” y su reciente incorporación a la producción de Michelle Alexander.

Es así, que una cibernauta intentó trolear a la conductora y le consultó por cuándo la veríamos rezando el “Ángelus”. “Ethel, pa cuando en el Ángelus”, le dijo la usuaria. Este irónico comentario no le gustó nada a Pozo, quien tomó una radical decisión contra ella.

Samuel Suárez sobre reacción de Ethel Pozo

El periodista y creador de “Instarándula”, Samuel Suárez, fue el encargado de hacer pública la reacción de Ethel Pozo y opinó sobre la troleada que le hizo su ‘ratuja’ a la compañera de Brunella Horna.

“Jajajaja ratuja se quejó luego de que Ethel la bloqueara, déjame decirte que te ganaste tu bloqueada a pulso, no te pongas triste”, comentó en un inicio.

“Me pongo a ver qué ha hecho y dice: ‘Para cuándo en el Ángelus’. Mamita, no te quejes, estás bien bloqueada, pero leída estás y desleída no existe. Querías tu maldad, lo lograste, no te quejes”, le dijo Samuel Suárez entre risas a su ratuja burlona.

Video: (Instarándula)

