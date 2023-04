La exbailarina Jenny Kume salió al frente para defender a su examante Guty Carrera luego de las explosivas declaraciones de Brenda Zambrano, quien confesó detalles íntimos de su relación con el “Potro” la cual duró casi tres años. En una entrevista, la mexicana sorprendió al revelar cómo era el modelo peruano en la cama.

“Y cuando teníamos intimidad no me llegaba como... no, la palabra era ‘¿hoy vamos a tener o no?’ Ya no era (espontáneo) era como super aburrida la relación (…) Ni me ponía caliente. Ya no había nada de eso”, contó la chica reality.

Cómo era Guty Carrera en la cama, según Jenny Kume

La “Castigadora” reapareció para defender al hijo de Edith Tapia tras las polémicas revelaciones de Zambrano, a quien tildo de dolida. Sin embargo, dejo en claro que no puede dar detalles de su aventura fugaz con Guty Carrera porque ahora es una mujer casada.

“No sabía que (Brenda) había dicho eso. Bueno, que te puedo decir, ja, ja, ja... yo sí me calenté”, dijo en una entrevista para Trome. “Mi experiencia fue otra y no puedo contarla porque mi esposo me castiga ja, ja, ja”, agregó.

“Pienso que seguramente la relación se enfrió, pero si no la calentaba como dice, ¿por qué duró tanto tiempo con él? Creo que lo dijo por dolida”, sentenció.

