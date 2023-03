Sin pelos en la lengua. Brenda Zambrano decidió romper su silencio y dio detalles inéditos de su reciente rompimiento con Guty Carrera. Y es que la modelo confesó que el exchico reality siempre la cuestionó por su pasado y que nunca tuvo en claro cuáles eran sus objetivos como pareja.

“A él le molestaba mucho mi pasado, siempre estaba criticándome. Yo siempre di una imagen de que mi relación era perfecta y eso es lo malo de las redes sociales. Pinté al hombre perfecto, pinté la relación perfecta. Todo el mundo lo amó, nos amaban como pareja”, comenzó diciendo para el canal de Youtube de Gusgri.

“Ahora que yo anuncio que terminamos porque todo se fue a la mie..., porque yo ya no lo quiero, porque yo le dije que ya no soy feliz, él fue difícil entenderlo, entonces yo soy la mala en el cuento. Todo el mundo le aplaude que él me dejó a mi porque soy una loca, una tóxica ”, agregó.

En ese sentido, la influencer mexicana señaló que las actitudes y errores que tuvo el hijo de Edith Tapia lograron apagar la llama del amor por su parte, pues sentía que ya no era feliz a su lado.

“Yo decía, ¿qué estás haciendo con un cabr... que no tiene las cosas claras? Van para cuatro años, no sabe si se quiere casar, tener hijos (...) Hizo cosas para recuperar la relación, pero en vez de hacer cosas bien, las hacía para cag... No puedes obligar a una persona a que te quiera, ni a estar contigo”, expresó.

“Yo, a mi manera, me siento feliz, soy libre. Me puedo vestir como yo quiera, nadie me dice nada, puedo llegar a la hora que quiera, viajar donde quiera, y me siento feliz siendo yo. En esa relación sentía que no era yo. Yo no le estoy sacando su pasado a él porque sé que fue muy duro, que tuvo muchos problemas y nunca le canté nada de su pasado, porque sé que le duele, pero él sí hacía eso”, finalizó diciendo Brenda.

OJO - Brenda Zambrano sobre Guty Carrera

