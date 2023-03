Jorge ‘Koky’ Sarmiento, hermano de John Kelvin , anunció que el cantante lanzará pronto una nueva canción desde la cárcel. Como se sabe, el cumbiambero retornó al penal de Lurigancho el pasado 15 de febrero de 2023, por el presunto delito de violencia psicológica en agravio de su exesposa, Dalia Durán, así como también por desacato a la autoridad.

El hermano del cantante está seguro que pronto saldrá del penal para terminar con las grabaciones de su último disco.

“Un placer siempre hablar contigo hermano. Pronto terminará ésta pesadilla y tienes qué terminar de grabar éste disco qué sé qué dará qué hablar. ¡Más de 10 temas inéditos! Por lo pronto seguimos trabajando tu música desde afuera, esperando para que lo termines y en especial esta canción sé qué será un golazo. Acá les dejo el intro en modo demo nada más, ya lo escucharán pronto”, comentó en sus cuenta de Instagram.

El nuevo tema de John Kelvin se titular “Amor en prisión”, la cual estaría dedicada a una misteriosa mujer con la que habría iniciado una relación sentimental, mientras estuvo encerrado en el penal de Lurigancho entre el 2021 y el 2022, cuando el Poder Judicial dictó 21 años de cárcel, acusado de maltrato psicológico, físico y violación.

¿Qué dice la nueva canción de John Kelvin?

John Kelvin hace esta confesión en su nueva canción “Amor en prisión”:

“ Ella llego en el momento en que todos se apartaban, en el momento en que todos me juzgaban, en el momento en que nadie me creía. Ella llegó en el momento más oscuro de mi vida, donde todo era llanto y no alegría. A pesar de eso, ella entró en mi vida... amor, amor, amor en prisión”.

