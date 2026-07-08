La escena musical alternativa de Latinoamérica se prepara para una jornada de encuentro cultural con la realización del evento “Kumbión Patrio”, que se llevará a cabo este sábado 11 de julio a las 7 de la noche en el Teatro Kantaro (Av. Tacna 225, Lima) Entradas en Ticketmaster

El concierto reunirá a importantes exponentes de la escena independiente regional, consolidándose como un espacio de intercambio artístico entre propuestas musicales contemporáneas de distintos países.

La principal novedad del evento será el debut en Perú de la agrupación colombiana Mukangu, que inicia oficialmente su proceso de internacionalización con esta presentación en Lima, marcando un paso clave en su expansión hacia nuevos mercados de la región.

Mukangu propone una experiencia musical que integra raíces culturales con sonoridades contemporáneas, construyendo un lenguaje artístico propio basado en la fusión de identidad, ritmo y expresión escénica. Su puesta en escena combina música en vivo, movimiento y recursos visuales que refuerzan una narrativa artística orientada a la conexión cultural.

Su llegada al Perú representa el inicio de una nueva etapa en su desarrollo artístico, con el objetivo de expandir su propuesta hacia distintos escenarios de Latinoamérica y consolidar su presencia en el circuito musical independiente regional.

El “Kumbión Patrio” contará además con la participación de reconocidas agrupaciones de la escena peruana como Barrio Calavera, referente de la fusión tropical urbana; La Nueva Invasión, una de las bandas más representativas del circuito independiente; La Santa Muerte, destacada por su potente propuesta escénica; y Sould Canela, proyecto en crecimiento dentro de la nueva escena alternativa.

El evento se perfila como un encuentro de diversidad musical y colaboración cultural, reuniendo en un mismo escenario propuestas que reflejan la evolución de la música independiente en América Latina.