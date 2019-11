Deysi Araujo se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” y reveló uno de los momentos más difíciles de su vida.

Entre lágrimas, la exvedette confesó que tenía solo 13 años cuando llegó a Lima y comenzó a trabajar en un restaurante como ayudante de cocina.

Sin embargo, un día fue sorprendida por el hijo de la mujer que la contrataba, quien era un sujeto de 44 años.

“Yo vine a Lima a los 12, entré a trabajar al restaurante y vivía también en esa casa (...) estaba el hijo de la señora, un hijo que tenía como 43 o 44 años, viejo porque yo era una niña”, contó Deysi Araujo.

La exbailarina reveló que el sujeto se llama Augusto, pero no recuerda su nombre. “Vino, me tapó la boca, me tumbó (...) fue horrible, es algo que tal vez no lo puedo superar hasta el día de hoy”, reveló entre lágrimas.

Deysi Araujo-Violación