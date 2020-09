Deyvis Orosco cumplió este 8 de setiembre 34 años de edad. Como era de esperarse, el ’Bomboncito’ festejó su cumple junto a su enamorada Cassandra Sánchez De Lamadrid, quien lo sorprendió con una hermosa torta y una cena romántica.

“No puedo tener mejor regalo que tener salud y estar con los míos. Es un cumpleaños diferente, generalmente lo paso trabajando. Me han hecho una sorpresa por aquí, gracias mi amor, gracias por todo”; comentó el cumbiambero en un video.

Por su parte, la hija de Jessica Newton le dedicó conmovedoras palabras en su cuenta de Instagram y hasta hizo referencia a los hijos que tendrá con el cantante.

“Y cuando nuestros hijos nos pregunten como logramos conquistar el mundo, les contaré sobre el momento en el que me tomaste de la mano y me dijiste ’hagámoslo juntos’. Feliz Cumpleaños Mi Vida, no me canso de repetir que si la gente conocieran al hombre detrás del artista quedarían tan enamorados como yo (...) Siempre creí que los príncipes de Disney eran muy buenos para ser ciertos, hasta que conocí a un rey que decidió construir nuestro reino de mi mano. Hoy puedo decir que haces que los príncipes de Disney tengan que ponerse a rediseñar su propia historia”; escribió Cassandra.

Deyvis Orosco celebra cumpleaños - OJO