En honor al aniversario 104 del distrito de San Miguel, se llevará a cabo un concierto con la participación de dos destacadas figuras de la música latina: Eva Ayllón y Myriam Hernández.

Esta no será la primera vez que Eva y Myriam compartan escenario, y en esta ocasión, el evento se realizará en el Multiespacio Costa 21 el viernes 10 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, para conmemorar el “Día de la Madre”. La entrada es gratuita.

Myriam Hernández es reconocida como la baladista de América por excelencia y una de las artistas más destacadas de la música chilena. Sus éxitos como “Huele a peligro”, “El hombre que yo amo” y “La Fuerza del amor” han trascendido fronteras, convirtiéndola en una de las artistas más queridas por el público latino. Recientemente, la cantante tuvo un encuentro con Karol G en Santiago de Chile, donde acudió a su concierto y la elogió, un momento que se volvió viral en las redes sociales.

Por otro lado, la talentosa artista nacional, Eva Ayllón, es considerada la máxima exponente y difusora de la música criolla y afroperuana. Está preparando un repertorio especial para deleitar a los asistentes con su inigualable talento e interpretación en la celebración del aniversario de San Miguel. Canciones como “Ritmo color y sabor”, “Secreto” e “Ingá”, entre otros éxitos, harán que todos los presentes disfruten de este gran concierto.

¿Cómo obtener las entradas para el concierto? Los residentes de San Miguel podrán acceder a las entradas mostrando su DNI con la dirección de residencia en ese distrito. Se otorgará una entrada doble por cada documento de identidad, y la entrega es personal e intransferible.

Las entradas podrán canjearse en la Casa de la Cultura, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., y en el Centro de Atención al Ciudadano, sótano 1 de Plaza San Miguel, de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. También estarán disponibles en los stands de las tiendas Wong de San Borja, C.C. Bajada Balta en Miraflores, San Miguel, Chacarilla y Plaza Norte, de lunes a domingo de 8:30 a.m. a 10:00 p.m.