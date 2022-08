Rodrigo González no pudo evitar pronunciarse y mostrarse bastante afectado con la triste partida de Diego Bertie, quien a sus 54 años falleció al caer del piso 14 de un edificio ubicado en el distrito de Miraflores.

Y es que recordemos que en horas de la tarde, Aíssa Bertie, la única hija del reconocido actor peruano, llegó al inmueble y se mostró bastante triste y hasta con lágrimas en los ojos.

Fue en ese sentido, que el popular ‘Peluchín’ pidió respeto por el dolor de la joven y recordó que él vivió algo muy similar con la muerte de su padre Carlos González.

“Sé que todos buscamos una declaración para poder transmitirlo y compartir con el público. Entendemos el dolor. En momentos así preguntar cómo se siente es absurdo... Está claro que acaba de pasar por la muerte de su padre de una manera temprano”, comenzó diciendo.

“He pasado por momentos similares cuando pasó lo de mi padre y es realmente terrible. En estos momentos me acuerdo y me pongo en los zapatos de la hija de Diego y realmente me afecta. No importa a dónde vayamos, se quedará para siempre con nosotros. ¿Qué más fuerte que el vínculo de un padre con un hijo? Es algo que nunca se romperá, las ganas de sentirlo vivo”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO