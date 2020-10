¿Chris Soifer y Diego Chavarri viven un romance y no lo quieren decir? El popular ‘diablito’ asegura que ella es solo su amiga y que no tiene nada de malo que pasen el tiempo juntos y que vean películas en la habitación de ella.

“La paso demasiado bien con ella, por eso que nos vemos, comemos una pizza, comemos algo”, comentó cuando fue entrevistado por el programa “Modo Espectáculos”.

Chavarri contó que ha ido en varias ocasiones al “departamento de soltera” de la menor de las Soifer, donde el televisor está en la habitación y no en la sala.

“Jajaja no pues, no tiene nada de malo, ella tiene un departamento de soltera, de una habitación, en la sala para qué va a tener un televisor, ella tiene en su cuarto (...) es mi amiga no tiene nada de malo, uno puede ver una película tranquilo (en su cuarto)”, señaló.

“Claro tengo mi cepillo de dientes allí por si acaso”; bromeó el ‘ex’ de Melissa Klug.

MIRA AQUÍ:

Diego Chavarri y Chris Soifer | Modo Espectáculos | ojo

TE PUEDE INTERESAR