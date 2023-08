Dorita Orbegoso y las pantallas tienen buena química. Su figura sigue siendo admirada por sus fans y en esta entrevista habla sobre su regreso a la TV y confiesa que le piden que abra un OnlyFans.

Regresas a la televisión luego de mucho tiempo

Sí, “El Jirón del Humor” me da la oportunidad de hacer comicidad con gente que ya tiene experiencia, pero todo cambió, ahora los programas no hacen comedia, se enfocan en temas actuales o entrevistas, como lo hace la “Chola (Chabuca)” o JB.

Magaly Medina dijo que el programa era vulgar

No nos consideramos para nada vulgar, al contrario, en el canal que ella pertenece hay una imitación del Gran Chef donde se habla en doble sentido. Si hablamos de temas vulgares debe voltear a su casa televisora y no criticar a otros. Nosotros no ofendemos a quienes imitamos.

¿Qué hace Dorita para tener ese cuerpo de infarto?

Siempre me he cuidado, con disciplina y entreno mucho en casa. Tengo mis máquinas y a veces con un tutorial que veo en internet.

¿Te hiciste tus retoques?

Sí, tengo mis operaciones, no te lo voy a negar. Si tuviera más dinero me haría más “reencauchadas”. A veces veo influencers o videos donde las chicas dicen que todo es natural. Eso es mentira.

¿Y te animarías a abrir un Onlyfans?

Yo nunca descarté esa posibilidad, pero también sé a dónde quiero llevarlo y lo haría por una corta temporada, solo con fotos o videos sugerentes y no utilizaría objetos como algunas de mis compañeras. Si hay un público pequeño que compra el pack, a ellos me dedicaré.

Muchas aseguran que hicieron dinero con ello…

En Perú no creo, acá el peruano es “rata”, paga por el Only y luego reproduce tu video, facturan más vendiéndolo en “El Hueco” que la persona que lo hace. Además, no creo que sea tan rentable, por ejemplo, Xoana González, que se supone que es la reina de ello, cada cierto tiempo viene al Perú a hacer desfiles. Si fuera cierto que da dinero no tendría la necesidad de desfilar por discotecas.

¿Tal vez es para marketearse?

Si ya se marketea de una manera sexual, para qué venir. Además, allá (Argentina) hay discotecas, teatros donde también podría hacerlo y no venir hasta Perú. Además, dijo que se compró un departamento, que no necesitaba dinero, pero lo hizo allá donde todo está barato, no hay trabajo y una política por los suelos.

¿Pero muchos de tus fans te lo piden?

Sí, pero creen que uno va a salir con objetos o van a incluir a otro personaje porque el peruano es así de “mono”, quiere que uno haga como han visto en otros videos. En mi caso se rompería esa línea muy delgada que es la sensualidad a la sexualidad. Acá hay pocas que hacen Only con cosas sugerentes, pero la mayoría lo hace subida de tono y lo que me sorprende que son madres de familia. Cada una ve su caso.

En qué quedó la denuncia sobre el video íntimo donde te viste involucrada con “Chemo” Ruiz

Nunca se llegó a concretar. No se supo quién subió ese video y no hubo pruebas.

¿Y se rompió “palitos” con tu exesposo?

Con las personas con las que estuve no tengo ninguna comunicación, ni hablo con ellos. Tengo un bebé y hablar de otras personas no tiene sentido.

¿Cómo va el juicio con Pablo Donayre?

Con el papá de mi hijo llevamos más de un año en juicio por la tenencia, lamentablemente en este país la justicia es lenta.

¿Te pasa pensión al menos?

No. No me pasa pensión a pesar que hay una sentencia del juez. No se puede hacer un juicio de devengados porque no deja pasar el tiempo que debería ser seis meses, cada cuatro meses deposita un mes y eso lo retrasa.

¿Y es verdad que fue violento contigo?

Hay una denuncia sobre ello, incluso tengo medidas de protección y la ministra de la Mujer se pronunció.

Te involucraron con Jerson Reyes, ¿estás saliendo con él?

No. Estoy tranquila, enfocada en mi trabajo y ahorrando “pan para mayo”. Jerson es un chico agradable.