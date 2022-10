María Elena Leiva, mejor conocida como la Doctora Fit, no se presentó en el programa “Amor y fuego” este 19 de octubre de 2022, pese a que se había comprometido con dar la cara y defenderse.

“Se había comprometido a estar aquí en el show, pero le ha dicho a nuestro productor, el popular ‘cabezón’, Renzo Madrid, que su abogado le ha recomendado mejor no venir”, comentó Rodrigo González en el programa.

El programa difundió las imágenes de la Doctora Fit detrás de cámaras durante la entrevista del 18 de octubre de 2022. En estas, se la observa llorando mientras hablaba por teléfono con su hijo.

“Todos están contra mí, pero yo voy a salir victoriosa de esto, hijo. Dios está conmigo”, dijo la Doctora Fit entre lágrimas. “Tantos años en este plan luchando sola, luchando sola... ya estoy harta”, dijo mientras el programa estaba en pausas comerciales.

Asimismo, la Doctora Fit aseguró que no iba a abandonar el programa: “No me voy a salir, si me salgo van a decir que yo estoy ocultándome, no voy a ocultarme”.

Tras la difusión de estas imágenes, Rodrigo González comentó lo siguiente: “Le recomendaron además no venir aquí, a nuestro show, porque dice que nosotros tenemos un complot con el doctor Daniel que ayer se enlazó generosamente con nosotros y que lleva ya tiempo denunciando esto públicamente”.

Fuente: Willax Televisión

