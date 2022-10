María Elena Leiva, más conocida como la ‘Doctora Fit’, se presentó en el programa ‘Amor y Fuego’ el pasado 18 de octubre para defenderse de las acusaciones del doctor Daniel Slobodianik, cirujano plástico y reconstructivo.

El médico venezolano alertó que la ‘Doctora Fit’ viene usando metacrilato en sus pacientes, la cual “causa daños irreparables y trastornos en la salud”. El doctor comentó que el metacrilato es una sustancia plástica que provoca deformaciones en la piel, la cual no puede extraerse.

Ante estas fuerte denuncia, la Dra. Fit aseguró que el producto que aplica no es el dañino “aceite de avión”.

“Yo invito a todas las pacientes que se han colocado metacrilato conmigo, que no llegan a 15 pacientes porque es un producto costoso, que hagan su denuncia”, comentó la médico frente a Rodrigo González y Gigi Mitre.

La médico reveló que no tiene la especialidad de cirugía plástica ni dermatología, pues “no lo necesita” para inyectar el metacrilato en sus pacientes.

“Si a una persona se le ocurre inyectar grandes cantidades de metacrilato o hialurónico, igualmente puede deformar” , sostuvo.

Antes las preguntas de ‘Peluchín’, Gigi Mitre y los médicos invitados, la ‘Dra. Fit’ se sintió ofendida y hasta lloró.

“[Por qué está llorando?] Por que veo que ustedes me siguen atacando y voy a ir hasta el Ministerio de la Mujer por toda esta difamación (...) Me han puesto médicos que no tienen ni noción de lo que es un biopolímero, lamentable y vergonzoso. ¿Victimizándome? en ningún momento”.

