Esta semana el nombre de Ducelia Echevarría volvió a los titulares, pero no por su participación en “Esto es guerra”, sino por las polémicas imágenes donde aparece llorando al lado de su pareja, Jorge Monzón. Y es que este sujeto la habría lanzado al piso y la habría agredido por saludar a su expareja, Israel Dreyfus, según un informe del programa “Magaly TV La firme”.

Pero esta no es la primera vez que el nombre de Ducelia Echevarría está envuelto en escándalos de agresión. Años atrás, la exconcursante de Miss Perú y exparticipante de “Esto es guerra”, Alessandra Bonelli, denunció a Victor Hugo Lurquín Daza por violación sexual. Este hombre es expareja y padre de la hija de Ducelia Echevarría.

La denuncia pública se realizó en noviembre de 2017, cuando Alessandra Bonelli ya tenía casi 3 años llevando el caso en el Poder Judicial. Pese a las pruebas contundentes, la modelo no tenía respuesta de las autoridades y la expareja de Ducelia Echevarría seguía en libertad.

Por esta razón, Alessandra Bonelli se presentó en el desaparecido programa Espectáculos de Latina. “Tenemos las pruebas de ADN, que han llegado hace un mes. Esto es lo que comprueba que dentro de tu ropa interior, se encontró el ADN de esta persona”, anunció Jazmín Pinedo en dicho programa.

“En estos momentos él sigue entrenando. Él podría estar en este momento haciendo lo mismo. Tiene una denuncia de una chica que también salió en otro reportaje. Ella lo denunció y cuando salió mi caso, ella volvió a hablar y dijo que Victor Hugo le había hecho lo mismo”, informó Alessandra Bonelli.

En ese sentido, la exreina de belleza contó que entrenaba con él porque conocía a su pareja, Ducelia Echevarría; sin embargo, tras este terrible hecho, la chica reality se habría comunicado con Alessandra para reclamarle: “Él se ganó mi confianza de esa manera, yo iba a entrenar a su casa, en el parque, y siempre estaba su pareja (Ducelia Echevarria) y estaba embarazada, una chica joven, guapa, por eso no tenía ningún problema. Cuando yo lo denuncié y salió todo el escándalo, ella me llamó y me dijo: ¿Por qué estás haciendo esto?”.

Ducelia Echevarría se pronunció

Tras estas declaraciones, Ducelia Echevarría publicó un mensaje en Instagram: “Buenos días, solo quería dejar en claro que desde hace más de dos años, no tengo ningún vínculo sentimental con el Sr. Víctor Hugo Lurquin Daza. El señor tendrá que hacerse responsable de las acusaciones que se le imputan”.

“Les pido por favor no me vinculen con un tema tan delicado. Yo no defiendo a nadie, simplemente estoy abocada a trabajar y cuidar a mi menor hija. Quiero aclarar que estoy en contra de cualquier tipo de abuso y agresión a la mujer, por lo cual, dejo todo en manos de las autoridades”, declaró en ese momento.

