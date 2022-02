La modelo Ducelia Echevarria negó rotundamente haber sido agredida física y verbalmente por su actual pareja, Jorge Monzón. En un video publicado en Instagram Stories, la ‘guerrera’ arremetió contra Magaly Medina.

“En base a todas las especulaciones he decidido aclarar esta situación: yo no he sido vícuma de agresión física ni verbal, de ninguna manera”, dijo Ducelia Echevarría en el video publicado el miércoles 9 de febrero.

Pese a que terminó llorando en la calle, Ducelia Echevarría aseguró que tuvo una discusión normal con su pareja: “El día sábado lo que pasó es que nos fuimos a una fiesta, a un cumpleaños a celebrar, obviamente tomamos, salimos de la discoteca y lo que pasó fue obviamente que tuvimos una discusión, de dos personas que nos estamos conociendo, verbal, que no le veo absolutamente nada de malo”.

“Y si estaba llorando fue justamente por eso, porque discutimos, porque nos exaltamos y en un momento ya nos calmamos y pasó. ¿Ustedes creen que si yo hubiese recibido agresión física, yo hubiese estado llorando y hubiese estado callada? Ustedes me conocen, chicos”, comentó la ‘guerrera’.

En ese sentido, Ducelia Echevarría arremetió contra Magaly Medina: “Entonces, simplemente quiero dejar claro y para que la señora Magaly deje de expresarse de esa manera, deje de hacer daño y de hacer un circo de la vida privada de una, por favor, antes investigue un poco mejor”.

Fuente: Instagram Ducelia Echevarría

TE PUEDE INTERESAR