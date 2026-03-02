Perú se prepara para recibir una de las colaboraciones más esperadas del año. Eddy Herrera y Alberto Barros, máximos exponentes de sus respectivos géneros, se reencontrarán con sus fanáticos peruanos para ofrecer dos noches cargadas de energía, ritmo y los clásicos que han marcado la historia de la música tropical.

La gira contempla dos paradas estratégicas. La primera el viernes 24 de abril, donde la ciudad de Chiclayo vibrará con el “Festival de la Amistad” en el Jockey Club. Luego, los artistas viajarán a Lima para presentarse el sábado 25 de abril en el Multiespacio Costa 21 de San Miguel.

Eddy Herrera: El regreso del ídolo dominicano

Con más de tres décadas de éxito, el dominicano Eddy Herrera llega precedido por su innegable vigencia. El intérprete de himnos como “Tu eres ajena” y “Pégame tu vicio” ha reafirmado su vínculo con el país gracias a su exitosa colaboración con el Grupo 5 en el tema “Amor vuelve”, que ya supera los 85 millones de vistas en YouTube.

“Perú siempre me ha dado su amor y cariño, me siento feliz y honrado”, confesó el artista, quien promete un despliegue escénico impecable para estas dos fechas.

Alberto Barros: La leyenda de la salsa colombiana

Por su parte, el maestro Alberto Barros, ganador del Grammy y exdirector del Grupo Niche, traerá toda la potencia de su orquesta y su famoso trombón. El creador de los aclamados “Tributos a la salsa colombiana” hará un recorrido por clásicos como “La cita”, “Sobredosis” y “Por retenerte”.

Las entradas ya están disponibles en Teleticket.

