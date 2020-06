Eduardo Santamarina, el recordado galán de las telenovelas mexicanas, luce completamente diferente, pues en los último años ha subido de peso y aunque las críticas de la prensa de espectáculos han sido fuertes, eso poco le importa.

En el programa “Ventaneando”, Eduardo Santamarina, contó que por mucho tiempo se tuvo que cuidar, pues era quien protagonizaba las historias en las telenovelas más vistas.

“Será que yo me cuidé tantos años porque yo encabezaba todas las historias. En la época fuerte de las telenovelas, yo estuve 20 años de mi vida encabezando historias, siempre fui el protagonista. Obviamente tenía que estar físicamente bien. No podía estar con un mínimo de panza”, dijo Eduardo Santamarina.

Sin embargo, Eduardo Santamarina contó que hoy se ha dado la libertad y que no le avergüenza el actual físico de su cuerpo.

“¿Eduardo no te molesta? Pero por qué me va a molestar, por qué me va a enojar algo que es verdad. Si me molestara tanto, entonces no subiría de peso”, dijo.

Además, añadió que así “gordito” también se gusta. “Yo me abandoné, fue mi decisión, respétenla, por favor. Gordo también me gusta. Y lo comido nadie me lo quita. Voy para los 52 años y el metabolismo ya no es el mismo. También sé que debo cuidarme y que no debo comer en exceso. La panza se puede bajar, pero hay otras cosas que ni volviendo a nacer se pueden cambiar”, finalizó.

