Tras ser noticia por su subida de peso, el actor mexicano Eduardo Santamarina descartó ser una personas con prejuicios y contó que saluda a los hombres de beso, como lo hace con las mujeres.

Eduardo Santamarina explicó cómo empezó a hacerlo. Contó que un día le dio un beso a su papá y desde ahí todo cambió.

“Mi padre nunca fue afectuoso ni cariñoso… Veía como mis primos llegaban (y lo saludaban) ‘¡Hola, tío!’, beso. Yo pensaba ‘quiero hacer eso, es mi padre y siento miedo’; sentía frustración, enojo y tristeza de no poder besarlo. No me pregunten qué pasó en mí o de dónde saqué la fuerza, pero un día me animé a hacerlo”, dijo en entrevista con ‘Sale el Sol’.

Eduardo Santamarina contó que desde ese momento, empezó a besarlo las veces que quería, lo que lo llevó a acostumbrarse a saludar de beso a todos.

“Me marcó tanto… yo saludo de beso a los hombres, aunque no los conozca. Siempre que empieza algún proyecto me gana porque ya traigo el chip y les doy un beso (como un saludo)”, compartió.

Eduardo Santamarina estuvo al borde de las lágrimas cuando

