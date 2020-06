La polémica que se ha creado entre Luciana Fuster e Ignacio Baladán poco a poco sigue botando chispas. Y es que recordemos que el chocolatero mencionó en un en vivo que vio un par de cosas que no le gustaron de la chica reality y por ese motivo fue que todo se terminó.

Frente a ello, la modelo salió a defenderse a través de sus redes sociales. “Se toma de quién viene. No hay que a mí me parezca más...que alguien que miente, inventa y que habla desde el orgullo para no quedar mal y no se le dañe el ego”, dijo en alusión al guerrero.

Sin embargo, las diferencias no habrían quedado solamente en las cuentas de Instagram, ya que en la última edición del programa “Esto es Guerra”, Luciana e Ignacio tuvieron un reto de actuación como parte de un bloque del reality.

Baladán tuvo que interpretar a ‘Nicolás’ de “Al fondo hay sitio”, mientras que Fuster encarnó el personaje de ‘Grace'. La escena trataba de una discusión que tenía que terminar con una cachetada.

Grande fue la sorpresa del público televidente, quienes al instante se percataron de unas cuantas indirectas alejadas de la ficción que hubo entre la exparejita. ¿Sacaron sus trapitos sucios?

Ignacio: “Es mi amiga, yo con mis amigas no me beso. Yo quiero volver contigo”

Luciana: “Toda mi familia me lo dijo, que no eras para mi, que no estuviera contigo, que abra los ojos y no les hice caso”

Ignacio: “No, el que puso las manos al fuego por ti fui yo, que perdí mi trabajo. Aparte tampoco eras la devoción de mi mamá, tampoco eras la preferida”

