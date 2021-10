¡Fuertes declaraciones! La última edición de “Esto es Guerra” sacó más de una chispa. Y es que frente a los reiterados y fuertes reclamos de Patricio Parodi, la productora Silvana Vega no dudó en decirle unas cuantas verdades en pleno programa en vivo.

Sin embargo, en este tenso momento, el capitán de los guerreros no se quedó callado y se enfrentó al equipo de producción, lo cual sorprendió a más de uno. Frente a ello, Vega utilizó sus redes sociales para ponerle así un freno al modelo.

“Como serás de fresco que en el video que mandé en el grupo, el cubo va de la manera como lo expliqué. Hoy fuiste demasiado faltoso conmigo y creo que no era necesario ese comportamiento conmigo, pero es fin de semana y el programa no me lo llevo a mi casa”, se comienza leyendo en sus historias.

Por su parte, la expareja de Flavia Laos también utilizó su cuenta de Instagram para responder fuerte y claro a la productora de ‘EEG’ y señaló que no entraría en dimes y diretes.

“Qué flojera responderte, ya lo dijiste tú... Es fin de semana y decirte tu error no es faltarte el respeto”, escribió el popular ‘Pato’ en su red social.

