Durante la quinta gala de “El artista del año”, que se transmitió este sábado 22 de mayo, la conductora Gisela Valcárcel sorprendió al lanzar una polémica indirecta.

Todo ocurrió tras la presentación de Laurita Pacheco, quien interpretó el tema “Así no te amará jamás” de Amanda Miguel.

“Yo he cantado como si tuviera pareja y me hubieran dejado. Es que tú has visto, Mariella (Zanetti), yo lo he vivido, pero es que creo que eso es cuando alguien te hace sentir, yo cantaba como si hubiera sido abandonada: ¡Con la estúpida, con la estúpida!”, expresó Gisela Valcárcel.

“Y me he golpeado acá (en el pecho) horrible. Ha sido una cosa de locos, todos hemos cantado”, dijo a Mariella Zanetti, quien fue invitada como jurado VIP.

La parte del tema que Gisela Valcárcel cantó hace referencia a una mujer abandonada que sufre porque su pareja tiene un nuevo romance:

“Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más, tal vez yo deba respetarme y no rogarte más, tal vez deba dejar con toda dignidad que vivas un romance más. No sé quien de los dos es el que esta perdiendo más, no sé si te das cuenta con la estúpida que estás, yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amarán jamás”, dice la letra de la canción.

Cabe resaltar que Gisela Valcárcel lanzó esta frase mencionando a Mariella Zanetti, quien es una de las mejores amigas de Tula Rodríguez.

