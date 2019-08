Vania Bludau se coronó como la ganadora de 'Las reinas del show' luego de realizar distintas coreografías que impresionaron al público, quien escogió a su favorita.

La modelo no solo impresionó al público, también al jurado. El primero en realizar un comentario fue Santi Lesmes, que en muchas ocasiones criticó a la exchica reality por su falta de interpretación en las coreografías; sin embargo esta vez hizo todo lo contrario.

"Tengo que decirte algo Vania, siempre he hablado de tu cara que no va acorde con lo que veía estaban desconectado. Siempre he dicho que cuando alguien baila tiene que hacerte sentir algo, y puedo decir que esta actuación me ha hecho sentir lo que no ha hecho ninguna en toda la temporada. Mereces ganar esta copa", dijo muy emocionado por el performance visto.

Asimismo, la coreógrafa Alejandra se conmovió hasta las lágrimas al verla realizar la espectacular danza contemporánea.

“Vania, sé que eres una mujer arriesgada, fuerte y decidida. Siempre te dije que este estilo es lo mejor para ti (…) Me siento muy orgullosa de ti, de todo tu proceso. Lo que hemos visto, ha sido un lujo, digno de esta noche”, comentó.