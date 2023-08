Mauricio Mesones es eliminado de la segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ y se queda con el tercer puesto de la competencia. Sus compañeras Natalia Salas y Ale Fuller pasaron a la gran final directamente. Sin embargo, el cantan se robó el cariño del público que lamentó su eliminación en redes sociales.

Mauricio Mesones no convenció al jurado con su postre “Bola de Oro”, por lo que fue eliminado en la semifinal de “El Gran Chef Famosos”. El carismático cantante se despidió del reality de cocina y agradeció el cariño recibido.

“ Estoy muy feliz, agradecido. Uno de mis objetivos al estar acá es poner en valor lo que yo hago que es la música. Gracias a este programa, he podido llegar a más familias con mi arte, con la música. Más personas me escuchan, más personas escuchan música tropical peruana que es lo que yo hago y eso es lo que yo quiero ”, dijo Mesones

Hasta su último momento en la competencia, el cantante no dejó su característico sentido del amor y tomó de buena manera el tercer lugar en el concurso. Mesones recibió elogios de los concursantes y el riguroso jurado e incluso aprovechó la oportunidad para confesar que experimentó uno de los momentos más gratificantes en el set de Latina.

“ Vine feliz y me voy feliz, me voy con más de lo que tenía y más de lo que esperaba. He aprendido mucho de ustedes ”, precisó. “Dejo esta competencia en cuatro manos maravillosas. Ellas (Ale Fuller y Natalia Salas), si han llegado a la final, es porque se lo merecen”, agregó.

