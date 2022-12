“El Gran Show” llega a su fin este sábado 10 de diciembre, tras once semanas de intensa competencia sobre la pista de baile, y solo cinco participantes lograron llegar a la última fase del realiy conducido por Gisela Valcárcel.

Milena Zárate, Melissa Paredes, Gino Pesaressi, Santiago Suárez y Facundo González son los competidores que se batirán a duelo en la última gala del año para llevarse a casa la copa de esta temporada y el premio de 20 mil soles.

Desde GV Producciones se confirmó que los finalistas presentarán un total de tres coreografías entre salsa, balada y una última que será a libre elección del competidor.

Para esta gran final que se transmitirá en vivo y en directo, Gisela Valcárcel contará con un jurado VIP integrando por reconocidas figuras como Fiorella Cayo, Vania Masías, Franco Benza, Armando Barrientos, Julio Zevallos y Carlos Carlin.

Melissa Paredes y Anthony Aranda juntos en El Gran Show

Previo a la final del concurso, algunos participantes dieron un adelanto del espectáculo que están preparando para esta esperada noche, entre ellos Melissa Paredes, quien llevará a la pista de baile a su actual pareja, Anthony Aranda.

“Como nunca estuve en sentencia, nunca necesité traer un refuerzo, pero ahora, para la final, Anthony está conmigo, y estoy feliz de que él regrese a la pista, estar aquí nuevamente juntos me genera un sentimiento muy bonito porque aquí nos conocimos”, señaló la actriz.

Santiago Suárez llevará a Rayza y Sirena Ortiz como refuerzos a la final de “El Gran Show”. (Foto: GV Producciones)

Por otro lado, Santiago Suárez también reveló que llevará como refuerzos para esta última gala a Sirena y Rayza Ortiz, esta última su pareja, a quien elogió y dijo que le “encanta porque brilla mucho, ella disfruta en el escenario, lo entrega todo, y es bonito percibir eso”.

Según explicó, “ellas vienen desde México para la gran final y esto es muy significativo para mí, ellas siempre están dispuestas a ayudarme, me llena de emoción saber que van a compartir escenario conmigo. Estar con Rayza en el escenario me da energía, así que ¡vamos por esa copa!”.

Milena Zarate emocionada por llegar a la final de "El Gran Show". (Foto: Instagram)

Mientras tanto, Milena Zárate llega decidida a llevarse la copa a casa y su refuerzo será su hija Kristel, quien es fruto de la relación que tuvo con el cómico Edwin Sierra.

“Este sábado me acompaña mi hija y daremos un show hermoso. Que ella esté cerca a mí me da esa fortaleza y no me puedo caer porque, también, yo soy su fortaleza, las dos nos sostenemos. Ella le ha dado un giro a mi vida, llegó en un momento tan importante para mí, Kristel me salvó la vida, es mi mundo entero”, agregó.

La última edición de “El Gran Show” se estrenó el pasado 1 de octubre después del precipitado final de “La Gran Estrella”, concurso que duró ocho semanas y que fue sacado del aire debido al bajo rating.

Melissa Paredes, Giuliana Rengifo, Facundo González, Samahara Lobatón, Alan Castillo ‘Robotín’, el doctor Manuel Capillo, Dalia Durán, Leysi Suárez, Santiago Suárez y Gabriela Herrera fueron presentados en la primera gala como los participantes de esta temporada, mientras que Milena Zárate y Gino Pesaressi se integraron a la competencia en la semana 7.