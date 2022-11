Melissa Paredes declaró para América TV tras su participación en la última gala de “El gran show” y fue consultada sobre su supuesta rivalidad con Brunella Horma.

En declaraciones, la actriz y bailarina indicó que ella no tiene algún problema con Brunella, pese a que la reemplazó en la conducción del programa “América Hoy”.

“Contra Brunella no tengo nada. Sinceramente, nunca hemos tenido algún roce por ahí. La verdad que yo recuerde, no”, dijo Melissa para América TV.

Además, Paredes aclaró que Horna no la reemplazó en el reality “Bienvenida la tarde” y que nunca se han peleado por algún hombre.

“Cuando yo renuncio a ‘Bienvenida la tarde’, entra ella, pero nunca hemos tenido algo personal. Se habla de que por un ex, pero yo nunca me voy a pelear con una mujer por un hombre. Eso no va a pasar”, sentenció.

Finalmente, Melissa Paredes recalcó que no tiene algún problema de conducir junto a Brunella Horna con tal de trabajar.

“A mí me ponen a conducir con ella en la mañana, en la noche, con ella o con otra, yo con quien sea. Chamba es chamba... Creo que el trabajo es una bendición”, concluyó.