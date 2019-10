Vania Bludau se sentó por segunda vez en el sillón rojo de “El valor de la verdad” y confesó que Gino Pesaressi le fue infiel a su novia, Mariana Vértiz, con ella.

Pese a que llevan meses separados y aparentemente tienen una relación cordial, Mariana Vértiz no dudó en publicar un misterioso mensaje en su cuenta de Instagram.

La hermana de Natalie Vértiz viajó a Cancún, en México, junto a un grupo de amigas y compartió un selfie en ropa de baño.

“¡A huevo wey! Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para ser feliz! Me mantengo sólida en mi ley; todo es cuestión de actitud. Mega orgullosa de la mujer que soy”, escribió Mariana Vértiz junto a la imagen.

En “El valor de la verdad”, Vania Bludau aseguró estar arrepentida del affaire que tuvo con Gino Pesaressi ya que sabía que tenía una relación con Mariana Vértiz.

“Es algo de lo que me arrepiento, ha sido un momento en que simplemente no he pensado, estaba más chica. Como mujer en este momento no me gustaría que me pase lo mismo. Ya después de que sucede es que me pongo en los zapatos de la otra persona cuando no debería ser así. Debió ser antes”, comentó.